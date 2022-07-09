Всего один недочет создателей «Клона» мог поставить крест на сериале

Не так давно «Клон» вернули в бразильский телеэфир, на фоне чего многие российские зрители тоже решили пересмотреть полюбившуюся историю. В этот раз они заметили нелепые моменты, на которые прежде не обращали внимания.

Одним из странных сценарных решений был побег Жади с дочерью Хадижей в Марокко в последних эпизодах. Поклонники сериала обратили внимание, что в Бразилии у героини было бы куда больше возможностей спрятаться от бывшего мужа Саида и начать новую жизнь.

Вот почему озвучивший Волка Папанов терпеть не мог «Ну, погоди!»

Да, Жади знала город Фес как свои пять пальцев, но в Рио-де-Жанейро у женщин больше прав, и ее в качестве иммигрантки могли бы защитить, попроси она убежища. Однако создателям важнее была красивая сцена воссоединения героини с возлюбленным Лукасом, нежели логика.

Один из пользователей Сети отметил, что в шоу есть недочет, который ставит крест на всей истории: