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Всего один недочет создателей «Клона» мог поставить крест на сериале

9 июля 2022 12:53
Всего один недочет создателей «Клона» мог поставить крест на сериале

Сериал не отпускает зрителей и спустя 20 лет.

Не так давно «Клон» вернули в бразильский телеэфир, на фоне чего многие российские зрители тоже решили пересмотреть полюбившуюся историю. В этот раз они заметили нелепые моменты, на которые прежде не обращали внимания.

Одним из странных сценарных решений был побег Жади с дочерью Хадижей в Марокко в последних эпизодах. Поклонники сериала обратили внимание, что в Бразилии у героини было бы куда больше возможностей спрятаться от бывшего мужа Саида и начать новую жизнь.

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Да, Жади знала город Фес как свои пять пальцев, но в Рио-де-Жанейро у женщин больше прав, и ее в качестве иммигрантки могли бы защитить, попроси она убежища. Однако создателям важнее была красивая сцена воссоединения героини с возлюбленным Лукасом, нежели логика.

Один из пользователей Сети отметил, что в шоу есть недочет, который ставит крест на всей истории:

«Если ставить во главу угла именно юридическую составляющую, то и фильм можно было закончить уже в самом начале. Жади — бразильянка, так как родилась в Бразилии, а потому многих проблем/запретов можно было бы легко избежать».

Фото: YouTube
Елена Королева
Елена Королева
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