Всего несколько серий — а впечатлений на год: 3 мини-сериала, которые идеально подойдут для «диванных» выходных

Хороший мини-сериал — это идеальный вариант на вечер или на пару свободных дней. Короткий формат, но цельная история. Если хочется чего-то атмосферного, цепляющего, с интересным сюжетом и выводом — вот 3 проекта, которые можно смело включать уже сегодня. Собирали из разных жанров, чтобы точно нашлось что-то по вкусу.

«В ее глазах» (2021)

6 серий • КП: 7,3

Британский триллер, который начинается как обычная мелодрама, а к середине превращается в жуткую, местами психологически давящую историю.

Луиза — секретарь и мать-одиночка, которая случайно заводит роман с новым начальником, обаятельным психотерапевтом Дэвидом. Наутро после страстной ночи выясняется, что он женат — и его жена Адель слишком странным образом стремится подружиться с Луизой.

Что сначала выглядит как неловкий любовный треугольник, очень быстро превращается в паутину тайных зависимостей, мистики и прошлого, от которого никто из героев не сможет спрятаться.

Вторая половина сериала шокирует: раскрываются секреты Адели и ее друга из детства Роба. История получает хоррор-оттенок, которого совершенно не ожидаешь в начале. Финал — один из самых обсуждаемых на Netflix.

«Патрик Мелроуз» (2018)

5 серий • КП: 7,6

Один из лучших мини-сериалов с Бенедиктом Камбербэтчем — и один из самых сложных эмоционально.

Патрик — харизматичный аристократ, завязший в алкоголизме, запрещенных веществах и разрушительных попытках справиться с прошлым. В детстве он пережил насилие от тираничного отца и полное безразличие матери — и теперь, уже во взрослом возрасте, пытается собрать свою психику по частям.

Сериал построен на внутреннем монологе героя: зритель слышит его мысли, сомнения, истерики, вспышки боли и редкие моменты просветления. Камбербэтч играет блистательно — будто и правда проживает внутренний ад своего персонажа. Это драма о поколенческих травмах, о том, как сложно вытащить себя из темноты и как легко передать эту тьму дальше, детям.

«Олененок» (2024)

7 серий • КП: 7,2

Еще один хит Netflix, который называют самым честным сериалом о сталкинге за последние годы. Основан на реальном опыте автора и исполнителя главной роли — шотландского комика Ричарда Гэдда.

Донни пытается пробиться в стендап, но пока работает барменом. Однажды он угощает посетительницу Марту чашкой чая — и она решает, что это знак судьбы. Начинается классический сталкинг: письма, бесконечные сообщения, появление у дома и на работе, разрушенные дружбы. Донни идет в полицию, но это лишь небольшая часть его личного ада.

Параллельно сериал показывает ещ еодну травму героя — давние унижения и насилие со стороны телевизионного продюсера, куда страшнее и глубже, чем его нынешние проблемы. «Олененок» честный, болезненный — именно поэтому он так зацепил зрителей.

Если хочется истории, которая держит от первой до последней серии, — любой из этих мини-сериалов справится с задачей. И самое приятное: все они короткие, но остаются в памяти надолго.

