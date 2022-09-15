Всего несколько причин: вот почему изменяют мужчины воздушных знаков

Воздушные знаки зодиака известны своим непостоянством. Их планы меняются с удивительной скоростью, что уж говорить о чувствах - представители этой стихии легко влюбляются и так же быстро остывают. Мужчины, рожденные под знаками Близнецов, Весов и Водолея, решаются на измену гораздо чаще, чем уроженцы огненной, земной и водной стихий. Рассказываем, что же подталкивает их на этот шаг.

Близнецы

Мужчины, появившиеся на свет под знаком Близнецов, не испытывают недостатка в женском внимании. Они умны, талантливы, харизматичны, что, несомненно, делает их крайне привлекательными для представительниц противоположного пола. Однако понравиться Близнецам достаточно сложно - они предпочитают неординарных дам, которые придутся по душе каждой из двух сторон его натуры. На вопрос “Как удержать рядом с собой мужчину-Близнеца?” есть только один ответ - сделать так, чтобы ему никогда не было с вами скучно.

Как только партнерша перестает отвечать потребностям Близнецов в разнообразии, они отправляются на поиски новых любовных приключений.

Весы

Представители осеннего воздушного знака любят пофлиртовать - их увлекает сам процесс, завораживающая игра, в которую играют двое. Им важно чувствовать энергетику партнерши, быть с ней на одной волне, получать удовольствие от одних и тех же вещей. Если девушка хотя бы частично соответствует представлениям мужчины-Весы об идеале, есть вероятность, что он задержится рядом с ней на длительный срок. В обратном случае будет искать романтики и страсти на стороне, а вот сказать постоянной партнерше о том, что чувства угасли, долгое время не осмелится.

А уж когда наконец решится, уйдет сразу, без лишних колебаний.

Водолей

“Жизнь одна”, - считает мужчина-Водолей, а потому придерживается точки зрения, что провести ее надо на полную катушку. Попробовать все, что хочется, делать только, что считает нужным. Относится это и к сфере романтики. Представитель зимнего воздушного знака убежден, что просто грех прожить до самой старости рядом с одной женщиной. Вернее, прожить-то еще можно, но не с ней одной, а периодически похаживая налево. Мужчины-Водолеи - настоящие мастера флирта и соблазнения, поэтому им не составляет большого труда завоевать внимание любой женщины, на которую только падет их выбор.