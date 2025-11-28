Меню
Всего их восемь, и цифра растет: какие экранизации «Грозового перевала» действительно стоят вашего времени

28 ноября 2025 16:11
Лишь некоторым удалось снять шедевр на основе романа. 

За столетие кинематографа роман Эмили Бронте экранизировали больше восьми раз — от голливудской классики 1939 года до авангардной версии 2011 года с чернокожим Хитклиффом. Но если отбросить дань уважения и экспериментальные попытки, остаются всего две работы, которые критики и зрители единогласно признают достойными мрачного гения Бронте.

1939 год: Голливуд в золотом веке

Лоренс Оливье и Мерл Оберон в роскошных костюмах, ослепительные балы и пафосные диалоги — это красивый, но приглаженный «Грозовой перевал». Фильм заканчивается смертью Кэтрин, оставляя за кадром всю вторую часть романа. Финальная сцена с призраками, идущими в закат, — типично голливудский хэппи-энд, который Бронте в гробу перевернулась бы.

1967 год: Первая полноценная версия от BBC

Четырехсерийный телефильм впервые попытался охватить весь роман, показав историю всех поколений Эрншо и Линтонов. Иэн Макшейн в роли Хитклиффа — еще не демон, но уже не мальчик. Версия дотошная, но без особой страсти.

Всего их восемь, и цифра растет: какие экранизации «Грозового перевала» действительно стоят вашего времени

1970 год: Молодой Тимоти Далтон в роли дикаря

Худой и яростный Далтон — возможно, самый близкий к книжному образу Хитклифф. Антураж здесь мрачнее, пафоса меньше, но создатели снова ограничились первой частью романа. Не лучшая часть, но Далтон великолепен.

Всего их восемь, и цифра растет: какие экранизации «Грозового перевала» действительно стоят вашего времени

1992 год: Та самая версия с Файнсом

Питер Космински рискнул — и впервые перенес на экран всю историю, от безумной любви до мести детям. Рэйф Файнс создал канонического Хитклиффа: холодного, жестокого, но до обморока трагичного.

Жюльет Бинош играет и Кэтрин, и ее дочь, а саундтрек Сакамото усиливает готическую атмосферу. Именно после этой роли Спилберг позвал Файнса в «Список Шиндлера». Попадает в список лучших.

Всего их восемь, и цифра растет: какие экранизации «Грозового перевала» действительно стоят вашего времени

2009 год: Том Харди в роли одержимого

Двухсерийный фильм, где Харди и Шарлотта Райли не играют, а живут своими персонажами. Здесь нет половины сюжета, зато есть та самая химия, которая заставляет верить в разрушительную страсть. Харди — не просто злодей, а человек, разрываемый между любовью и ненавистью. Даже нелепый парик не портит впечатления.

Всего их восемь, и цифра растет: какие экранизации «Грозового перевала» действительно стоят вашего времени

2011 год: Самый спорный эксперимент

Чернокожий Хитклифф в исполнении дебютанта Джеймса Хоусона, минимум диалогов, акцент на визуализации. Режиссер Андреа Арнольд сделала ставку на расовые предрассудки вместо классовых. Получилось смело, но для многих зрителей — слишком далеко от оригинала.Всего их восемь, и цифра растет: какие экранизации «Грозового перевала» действительно стоят вашего времени

Ждем 2026 год

Эмиральд Феннел, Марго Робби и Джейкоб Элорди — и песни Charli XCX в саундтреке. Звучит как провокация, но кто знает: возможно, именно этот смелый подход наконец передаст ту самую бурю, которую задумала Бронте.

Итог: Если хотите понять, почему роман до сих пор будоражит умы — смотрите версии 1992 и 2009 годов. Если же вы фанат, которому мало даже самых лучших экранизаций — остальные восемь версий помогут взглянуть на историю под новым углом. Но будьте готовы к разочарованиям: не каждый режиссер способен совладать с демонами «Грозового перевала».

Фото: Кадры из сериалов
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
