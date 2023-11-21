Всего две буквы: это русское слово приводит в восторг всех иностранцев

Великий и могучий русский язык вызывает у иностранцев довольно противоречивые эмоции. Одним он кажется слишком грубым и резким, а другим, напротив, благозвучным и мелодичным. Как бы там ни было, есть такое русское слово, состоящее всего из двух букв, которое нравится всем без исключения.

Жители других стран приходят в дикий восторг, когда слышат знакомое каждому россиянину простое слово «щи». Уж слишком непривычно и необычно оно звучит. Тянуть звук «щ» можно до бесконечности — настоящая услада для уха.

Интересно и то, что щей нет в большинстве зарубежных словарей, что делает слово редким и непонятным. А происхождение названия любимого многими супа до сих пор доподлинно не известно.

Любопытно, что данное слово встречается в корейском языке. Правда, там оно обозначает вовсе не блюдо («щи» переводится как «господин»).