Всего добился сам: внук Фрейндлих вырос завидным женихом (фото)

Алиса Фрейндлих в интервью никогда не скрывала, что ее сложно назвать типичной матерью-наседкой. Когда на свет появилась ее дочка Варвара, карьера актрисы шла в гору, поэтому много времени уделять воспитанию наследницы она не могла. Но звезда кино всегда старалась оставаться близким другом для своего ребенка.

Точно такие же теплые отношения она выстроила и с внуком Никитой Владимировым. Молодой человек никогда не позиционировал себя, как родственник Фрейндлих, предпочитая добиваться всего собственными силами. Он долгое время трудился в коллективе команды «Вечернего Урганта», а затем стал продюсером музыкальных клипов и рекламы.

В 2018 году Владимиров представил публике фильм «Карп отмороженный», снятый Владимиром Коттом. Это был первый полнометражный продюсерский проект молодого мужчины. Ради съемок ему даже пришлось заложить квартиру, однако впоследствии он расплатился с долгами. А в 2022 году внук Фрейндлих снял и дебютную режиссерскую работу — в фильме «Родители строгого режима» главную роль сыграла его звездная бабушка.