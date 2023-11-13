Всего 6 везунчиков: для этих знаков зодиака 2024 год станет самым счастливым

Следующий год пройдет под знаком Зеленого Деревянного Дракона. В китайской мифологии это животное олицетворяет власть и могущество. Поэтому его влияние на людей будет особенно ощутимо. Причем обладателям некоторых знаков зодиака Дракон принесет невероятную удачу и по-настоящему счастливый год.

Телец

Такие люди не будут испытывать никакие финансовые трудности. Благодаря высокооплачиваемой работе им удастся скопить неплохой капитал.

Близнецы

Обладатели этого знака легко продвинутся по карьерной лестнице и даже смогут открыть собственный бизнес. Благоприятные перемены возможны и в личных отношениях.

Рак

Дракон подарит этим людям возможность делать то, что они посчитают нужным. Все обстоятельства будут складываться в их пользу — и в работе, и в семье.

Лев

Рожденные под этим знаком смогут рассчитывать на удачу и везение. В таких условиях они способны достичь любых поставленных целей — это и новый уровень дохода, и путешествие мечты, и гармония в отношениях с друзьями и возлюбленными.

Весы

Обладателям подобного знака также следует ожидать перемен к лучшему. Скорее всего, произойдут они на работе.

Стрелец

Для этих людей год Дракона будет еще долго ассоциироваться со счастьем и процветанием. Стабильность во всех сферах жизни принесет им уверенность в будущем.