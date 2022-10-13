Всего 50 лет, а зрелище грустное: красотка из «Маски» сильно сдала

Кэмерон Диас стала известна широкой публике после вышедшей в середине девяностых знаменитой комедии «Маска». Актрису практически сразу признали одним из секс-символов Голливуда.

С тех пор прошло три десятка лет, и за эти годы Диас, которой уже исполнилось 50, растеряла почти всю свою красоту. Постаревшее лицо, морщины и заметные проблемы с кожей совсем не красят актрису, но она принципиально не хочет ничего менять. Кэмерон — одна из тех голливудских звезд, которые выступают против пластических операций, пропагандируя естественное старение.

По словам Диас, раньше она готова была часами проводить время в салонах красоты и следить за тем, как сохранить молодость. Но сейчас для нее гораздо важнее проводить время с дочерью Рэддикс, а для этого нужно заботиться не о своей красоте, а о здоровье и жизненной энергии.