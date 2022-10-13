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Всего 50 лет, а зрелище грустное: красотка из «Маски» сильно сдала

13 октября 2022 18:15
Всего 50 лет, а зрелище грустное: красотка из «Маски» сильно сдала

Годы совсем не пощадили звезду.

Кэмерон Диас стала известна широкой публике после вышедшей в середине девяностых знаменитой комедии «Маска». Актрису практически сразу признали одним из секс-символов Голливуда.

С тех пор прошло три десятка лет, и за эти годы Диас, которой уже исполнилось 50, растеряла почти всю свою красоту. Постаревшее лицо, морщины и заметные проблемы с кожей совсем не красят актрису, но она принципиально не хочет ничего менять. Кэмерон — одна из тех голливудских звезд, которые выступают против пластических операций, пропагандируя естественное старение. Всего 50 лет, а зрелище грустное: красотка из «Маски» сильно сдала

По словам Диас, раньше она готова была часами проводить время в салонах красоты и следить за тем, как сохранить молодость. Но сейчас для нее гораздо важнее проводить время с дочерью Рэддикс, а для этого нужно заботиться не о своей красоте, а о здоровье и жизненной энергии.

Фото: Кадр из фильма «Маска» (1994), YouTube «Westman Atelier»
Артем Путинцев
Артем Путинцев
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