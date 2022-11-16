Всего 5 фактов утрут нос всем ненавистникам СССР: сегодня уже невозможно

Сегодня многие критикуют все то, что связано с советским временем. Но немало и тех, кто с уважением относится к былой эпохе. И на это есть веские причины.

Люди вспоминают, как быстро они или их родители добирались до работы. Современным россиянам это неведомо, а особенно жителям мегаполисов. Дело в том, что в СССР рядом с крупными предприятиями и заводами строили многоквартирные жилые дома, практично решая этот вопрос.

Вторым плюсом можно назвать экономическую стабильность. Каждая семья могла без проблем рассчитать и спланировать свой бюджет на несколько месяцев вперед. Цены в магазинах не скакали, а зарплаты населению выплачивали регулярно.

Третье существенное преимущество — качественные продукты. Производители не использовали красители и ГМО, поэтому все было натуральным.

Отдых по путевкам — это еще одна роскошь, недоступная россиянам. Советские предприятия отправляли своих сотрудников вместе с семьями на курорты и в санатории.

Техника времен СССР может дать современным изделиям сто очков вперед. Сегодня во многих семьях до сих пор стоят советские холодильники, которые служат уже больше 40 лет.