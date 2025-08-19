Всего 300 тысяч зрителей за год: 3 фильма СССР, провалившихся в прокате — последний сочли «чернухой», а вот №1 хвалят

Про них знает так мало людей, что даже не удается сформировать рейтинг.

Советский кинематограф подарил зрителям множество культовых картин, которые до сих пор пересматривают и цитируют.

Однако наряду с хитами вроде «Иронии судьбы», «Москва слезам не верит» или «Бриллиантовой руки» в СССР выходили фильмы, оставшиеся практически незамеченными.

Некоторые из них собрали всего несколько сотен тысяч зрителей в первый год проката, а сегодня у них даже не сформирован рейтинг. Предлагаем вспомнить 3 таких малоизвестных ленты.

1. «Странник» (1987) — 300 тысяч зрителей

Фильм вышел в прокат 28 ноября 1988 года. В картине снялись Геннадий Горячев (через год сыгравший в нашумевшей «Маленькой Вере») и Алексей Булдаков, позже прославившийся в комедии «Особенности национальной охоты».

Действие разворачивается в двух временных пластах. В 1820 году два российских экспедиционных судна — «Восток» и «Мирный» — впервые в истории достигают берегов Антарктиды. Однако открытия Беллинсгаузена и Лазарева ставятся под сомнение западными морскими державами.

Спустя столетие, в 1940-е годы, ленинградский учёный Головин, много лет искавший утерянные карты той самой экспедиции, обнаруживает в немецком военном архиве важные документы…

Несмотря на интересный исторический сюжет, фильм так и остался в тени. На Кинопоиске у него даже нет достаточного количества оценок для формирования рейтинга.

А вот отзывы современных зрителей вполне хвалебные:

«Самый лучший фильм о морских путешествиях, который я когда-либо видел. И как передана атмосфера времен!»,

«Фильм действительно запоминающийся»,

«Очень интересные костюмы, актёры, да и сама атмосфера уносила в те времена, в которые разворачивались события картины».

2. «Приход луны» (1987) — 300 тысяч зрителей

1987-й год оказался неудачным и для этой картины — её тоже посмотрели всего около 300 тысяч человек. А между тем в фильме снялась Светлана Харитонова, известная по легендарной ленте «Летят журавли» (1957), собравшей за год 28,3 миллиона зрителей.

Сюжет рассказывает о гимнастке Кате Прохоровой, которая из-за нелётной погоды застревает в родном городке Разлельске. Зайдя в школу, где когда-то училась, она знакомится с молодым учителем пения.

Между ними возникает симпатия, но через несколько дней Катя уезжает на соревнования. Вернувшись, она признаётся, что полюбила другого.

Проходят годы. Учитель пения становится известным композитором, но так и не забывает Катю…

Несмотря на романтическую историю, фильм не нашёл отклика у зрителей. Сегодня о нём почти не вспоминают, а на Кинопоиске, как и в случае со «Странником», не хватает оценок для рейтинга.

3. «Комментарий к прошению о помиловании» (1988) — 500 тысяч зрителей

Криминальная драма о последнем дне свободы депутата Моссовета и директора главка. В главных ролях — Евдокия Германова, Людмила Долгорукова, Расми Джабраилов и Игорь Кан.

Фильм тоже остался без внимания широкой аудитории: отзывов почти нет, а оценки на Кинопоиске отсутствуют. Лишь на редких форумах можно найти короткие и не очень положительные рецензии.

Вот одна из них:

«Растянутое, нудное и невнятное перестроечное кино. Драматургия показалась хаотичной, перегруженной необязательными эпизодами. И уже появились признаки будущей чернухи, в которой утонул весь советский кинематограф времён перестройки».

Вывод: забытые страницы советского кино

Эти фильмы не стали хитами и почти исчезли из зрительской памяти. Возможно, дело в неудачном времени выхода, слабом прокате или просто в том, что они не попали в настроение аудитории.

Но именно такие малоизвестные ленты иногда оказываются неожиданно интересными — стоит только дать им шанс. Если вы любите советское кино и хотите открыть для себя что-то новое, возможно, одна из этих картин вас удивит.

