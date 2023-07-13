Всего 3 женских имени, обладательницы которых притягивают успешных мужчин: вы среди них?

В детстве девочки читают сказки и смотрят мультфильмы, героини которых в финале выходят замуж за благородных и прекрасных принцев. Многие юные зрительницы мечтают, что когда вырастут, пойдут к алтарю только с успешным и обеспеченным мужчиной. С возрастом эти грезы не проходят, а некоторые счастливицы даже ухитряются воплотить их в реальность. Эксперты назвали три женских имени, обладательницы которых притягивают лучших представителей сильного пола.

Алиса

Удивительно искренняя и позитивная - такой видят окружающие эту девушку. Кажется, что у нее никогда не бывает плохого настроения, Алиса постоянно улыбается, смеется, шутит, и тем самым располагает к себе людей. На отсутствие мужского внимания обладательница этого имени уж точно не может пожаловаться, поклонников у нее полно.

Из них Алиса выберет не абы кого, а самого-самого.

Того, кто ищет женщину, которая обеспечит надежный семейный тыл, к которой так приятно возвращаться после долгого рабочего дня или из деловой поездки. Зачем успешному бизнесмену вечно недовольная капризница, если есть яркая и веселая Алиса?

Елена

Светлая энергетика Елены привлекает к ней окружающих. Это спокойная, уравновешенная, мудрая женщина, которая тем не менее может позволить себе повеселиться, но никогда не перейдет грань. Мужчины легко попадают под очарование Лены, редкий представитель сильного пола способен устоять перед ее обаянием.

Богатый и успешный мужчина найдет в обладательнице этого имени все качества, которые он хотел бы видеть в спутнице жизни.

Елена не глупа, а потому может всегда прийти на помощь в сложной ситуации, дать дельный совет. Она становится поистине незаменимой, избранник не может представить своей жизни без нее.

Ксения

Эксперты в сфере эзотерики отмечают, что обладательницы этого имени наделены очень сильной женской энергетикой. Ксения не жалуется на отсутствие поклонников, представители сильного пола готовы сражаться за знак ее внимания. При этом Ксюша вовсе не красивая пустышка, она умна, талантлива, да просто безупречна.

Нет ничего удивительного в том, что женщина, названная этим именем, способна покорить сердце бизнесмена.

С Ксенией не стыдно показаться в светском обществе и пригласить гостей к себе домой - она организует на высшем уровне и бурную вечеринку, и посиделки в узком кругу.