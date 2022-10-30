Всего 3% женщин с успехом проходят этот тест на интеллект

Человеческий интеллект - одна из самых обширных тем в мировой науке. Сколько статей было посвящено ей специалистами из самых разных областей научного знания, сказать невозможно - слишком уж их много. Интеллект в разных аспектах, а также отношение людей к нему интересует и психологов. Так, например, в последние десятилетия специалисты говорят о моде на интеллект - развитый ум считается одной из самых привлекательных человеческих черт. Появилось даже такое понятие “сапиосексуал”, под которым подразумевается человек, для которого в партнере важнее всего не физические или духовные, а именно умственные качества. Тренду на интеллект мы обязаны в первую очередь массовой культуре, в которой с определенного времени стали появляться умные, эрудированные, хотя порой и эксцентричные гении. Достаточно назвать лишь Шерлока Холмса, доктора Хауса, Шелдона Купера - персонажей, которые оставили большой след в современной культуре.

Быть умным не только модно, но и почетно. Хотите проверить, насколько вы интеллектуально развиты? Попробуйте ответить правильно на все вопросы нашего сложного теста. Предупреждаем - справятся с заданием далеко не все.