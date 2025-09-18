«Всего 3 серии, но как полноценный сезон»: на Netflix вышел детектив со звездами «Бумажного дома» — осилите за вечер, обсуждать будете месяц

Меню
18 сентября 2025 18:36
На Rotten Tomatoes он не сильно полюбился, а вот русскоязычные зрители в восторге.

Иногда кажется, что мы смотрим один и тот же сериал, но живем в параллельных вселенных. Именно так произошло с новым испанским мини-детективом «Две могилы» на Netflix.

В то время как на международных агрегаторах он скромно топчется в середнячках, российская аудитория встречает его с неожиданным теплом и энтузиазмом. Давайте разберемся, в чем же секрет такого разрыва в восприятии.

«Две могилы»: сюжет и актеры

Проект привлек внимание прежде всего звездным составом из культового «Бумажного дома». Поклонников сериала ждет настоящее воссоединение: Альваро Морте (Профессор), Ховик Кеучкерян (Богота) и Кити Манвер (мать инспектора Мурильо) снова вместе, хоть и в совершенно новых ролях.

Сам сериал — это классическая история о тайне, которая вскрывает старые раны. В тихом прибрежном городке при загадочных обстоятельствах пропадают две шестнадцатилетние подруги.

Следствие заходит в тупик, и спустя два года бабушка одной из девочек, Исабель, решает сама докопаться до правды. И всего за 3 серии, которые легко осилить за один вечер, а впечатлений от них хватит надолго.

«Две могилы»: что говорят зрители и критики

Однако критики остались холодны. На IMDb сериал держит нейтральный рейтинг 6.4, а на Rotten Tomatoes и вовсе получил скромные 56% «свежести». Чаще всего проект упрекают в затянутом начале и некоторой банальности.

Но почему же тогда в русскоязычных отзывах и обсуждениях сплошной восторг? Судя по всему, всё дело в подходе и ожиданиях. Российские зрители, кажется, оценили именно то, за что ругали западные критики — неторопливый, но глубокий психологический разбор последствий одной лжи.

Вот что пишут сами зрители:

«Очень люблю, когда в сюжетах от одной лжи растягивается целая цепочка событий. Здесь именно такой. А ведь всего этого можно было избежать. Это как эффект домино, когда одно неправильное решение рушит все вокруг. Но концовка мне понравилась, прям такая жирная точка поставлена»,

«Сериал небольшой, в нем всего три серии, которые я посмотрела за раз, а это явный показатель того, что мне было интересно. Единственное, что не понравилось - немного скучноватое начало. Главное — на нем не выключайте»,

«Это всего три серии, но ощущение, что посмотрела полноценный сезон. Сериал сразу даёт понять: это не лёгкая детективная головоломка, а тяжелая драма, где каждое действие имеет последствия. Так что фоном ее смотреть не получится».

Секрет успеха у российской аудитории, похоже, в том, что многие проявили терпение и дождались развития истории, которая из медленной завязки превращается в мощную драму с блестяще выстроенной цепью последствий.

Так что, если вы любите психологические драмы и не боитесь немного вникнуть в начало — этот мини-сериал может вам не просто зайти, а оставить после себя приятное послевкусие от качественно рассказанной истории. И занять всего один вечер.

Фото: Кадр из сериала «Две могилы»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
