Всего 3 имени: этим женщинам не светит личное счастье в 2023 году

Небесные светила оказывают влияние не только на знаки зодиака, но и на носителей определенных имен. По словам экспертов в области эзотерики, некоторые планеты покровительствуют успеху в личной жизни, но когда они отворачиваются от обладателей тех или иных имен, на романтику рассчитывать не приходится. Экстрасенсы перечислили женские имена, обладательницам которых не повезет в любви в 2023 году. Любые попытки наладить отношения с противоположным полом обернутся для них провалом. Рассказываем, о ком же идет речь.

Елизавета

Девушки, нареченные именем Елизавета, в 2023 году будут постоянно сталкиваться с любовными разочарованиями. Все дело в том, что коридор счастливых знакомств для обладательниц этого имени будет закрыт - всему виной неблагоприятное положение Венеры, планеты, названной так в честь древнегреческой богини любви. Вплоть до середины ноября 2023 года в личной жизни Лизы не предвидится никаких больших перемен.

Чтобы не грустить из-за отсутствия поклонников и свиданий, эксперты рекомендуют Елизаветам заняться саморазвитием и потратить время с пользой, научившись чему-то новому.

Виктория

Если девушка по имени Виктория планировала встретить в 2023 году подходящего парня и даже приготовилась загадывать желание под бой курантов, то ей стоит попросить у Дедушки Мороза что-то другое. Дело в том, что надежды на судьбоносную встречу все равно не оправдаются - по словам экспертов, любовным успехам Вики не будет покровительствовать ни одна планета. Это печально, ведь поиски Того Самого Парня придется отложить на целый год. Однако, по словам астрологов, у этой ситуации есть и положительные стороны.

В ожидании принца Вика может заняться тем, до чего еще не дошли руки - например, рисованием.

Регина

Обладательницы царственного имени Регина в 2023 году будут чувствовать себя на редкость уверенно - причиной тому влияние Марса. Возможно, что судьба подарит носительнице этого имени несколько встреч, однако их уж точно нельзя будет назвать судьбоносными. Парней, которые настроены на продолжительное знакомство, Регина скорее всего отпугнет своим строптивым нравом, а интрижки “на один раз” ей очень скоро станут надоедать.