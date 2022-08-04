Всего 2 знака Зодиака попали в "черный список" Вселенной

В жизни бывают периоды, когда буквально все валится из рук, за какое бы дело человек ни принялся. Астрологи убеждены, что причиной тому служит расположение небесных светил. Именно по их воле некоторые знаки зодиака, которые оказались в "черном списке" у мироздания, то и дело сталкиваются с маленькими и крупными неприятностями. Рассказываем, каким двум знакам звезды пророчат наступление черной полосы.

Рак

Представители водного знака любят, чтобы у них все было разложено по полочкам и распланировано как минимум на полгода вперед. Когда события разворачиваются в соответствии с их планами, Раки чувствуют себя спокойно и уверенно. Неудивительно, что появление на горизонте непредвиденных обстоятельств, разрушающих все их замыслы, воспринимается как трагедия вселенского масштаба. Впрочем, Ракам в такой ситуации обидно даже не столько потому, что в их жизнь вмешались непреодолимые силы.

Куда сильнее их ранит осознание того, что они вложили в свои планы столько сил и труда, предвкушали и надеялись, а тут, понимаете ли, такой казус.

Астрологи рекомендуют Ракам не убиваться понапрасну, а постараться взглянуть на ситуацию под другим углом. Вполне возможно, что вселенная послала это испытание для того, чтобы Раки вынесли из него некий важный урок и сделали соответствующие выводы. Кроме того, быть может, стоит уделить внимание не абстрактным планам на будущее, а настоящему?

Весы

Людям, рожденным под знаком Весов, предстоит столкнуться со сложностями на работе. Представители воздушного знака в последнее время словно репетируют роль Фигаро – они то тут, то там. Весам кажется, что они способны виртуозно делать несколько дел одновременно, однако скоро это чувство испарится без следа, оставив после себя эмоциональное выгорание. Дело в том, что уроженцы знака довольно легко приступают к разным задачам, но не могут довести их до логического конца.

Неудивительно, что в конце концов своим поведением они вызовут гнев начальства.

Звезды советуют Весам взять тайм-аут, чтобы подумать над тем, как правильно организовать рабочий процесс. После этого можно будет прийти к руководству с новым проектом, чтобы реабилитироваться в их глазах, однако сработает это только в том случае, если Весы идеально со всем справятся. В обратном случае дело может дойти до увольнения.