Всего 19 серий, а снимали 10 лет: этот сериал СССР современные россияне оценили на 8.7 – столько нет даже у «Очень странных дел» и «Игры в кальмара»

Ленту зовут «шедевром на все времена» и ставят «исключительно 10 из 10».

Представьте себе киноэпопею, ради аутентичности которой на время съемок целую деревню лишили электричества, а производство растянулось на целое десятилетие. И нет, это не голливудский блокбастер.

Речь про советский сериал «Вечный зов», который по сей день собирает у экранов благодарных зрителей и вызывает горячие дискуссии. Его история создания – уже легенда.

Съемки и сюжет

19 серий фильма снимали с 1973 по 1983 год, то есть почти по три эпизода в год. Такой срок неслучаен: действие картины охватывает более полувека русской истории, начиная с 1906 года.

Первые серии создавали в уральской деревне Калмаш. Для полного погружения в эпоху с местности убрали все современные электропровода, оставив жителей без света на время съемок, которые также проходили в других башкирских деревнях и среди живописных скал региона. После завершения работы инфраструктуру вернули, а местные жители стали частью масштабного кинополотна.

В центре сюжета – судьба семьи Савельевых, трех поколений, чьи жизни проходят через войны, революции, раскулачивание и все катаклизмы первой половины XX века. Это история о любви, предательстве, долге и вечных ценностях, показанная через призму жизни простой сибирской деревни.

Оценки и сравнение

Несмотря на прошедшие годы, сериал сохраняет невероятную зрительскую любовь. На Кинопоиске его рейтинг составляет 8.7. Для сравнения: культовые современные сериалы «Очень странные дела» и «Игра в кальмара» на том же ресурсе имеют оценки 8.4 и 7.7 соответственно.

«Вечный зов» по оценкам российских зрителей обходит эти мировые хиты, что говорит о его непреходящей силе и глубине.

Голос зрителей: что ценят в сериале

Зрители в своих отзывах неизменно отмечают несколько ключевых достоинств сериала:

Монументальность и историческая правда: масштаб картины, охватывающей судьбы целого народа.

Блестящий актерский ансамбль: игра как звезд, так и тогда еще малоизвестных актеров, для многих эта роль стала вершиной карьеры.

Проникновенность и душевность: способность фильма трогать сердца, заставляя сопереживать героям.

Операторскую работу, музыку и атмосферу, которые создают эффект полного погружения.

Вот лишь несколько цитат, которые лучше всего отражают общее мнение:

«Мне нравится, что этот фильм заставляет вспомнить и задуматься о чём-то стократ более важном, чем наши мелкие повседневные проблемки, мыслишки, никчёмные переживания, о которых забываешь уже на другой день. Шедевр из шедевров на все времена, для всех поколений»,

«Не описать словами всех чувств и эмоций, которые меня переполняют! Можно сказать, это не актуально в современном мире...Но нет! Такой масштабный, жизненный, невероятно душевный сериал, смотрели мои бабушки, родители и будут смотреть мои дети и внуки!»,

«Какие в этом фильме песни! Особенно заключительная – о Родине – с несколькими героическими кадрами. Я не знаю, по-моему, это просто потрясающе проникновенно звучит. Отличное кино о величии народа и всей страны. Исключительно 10 из 10».

Вывод

«Вечный зов» стал своего рода памятником эпохе, беспрецедентным по глубине и масштабу проектом. Его высочайшие оценки доказывают: настоящее искусство не стареет.

Фильм говорит на вневременном языке человеческих чувств, долга, любви к Родине и внутреннего стержня – том самом «вечном зове», который находит отклик в сердцах новых поколений, несмотря на идеологический контекст.

