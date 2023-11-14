Всего 10 слов определят ваш характер: обмануть этот тест не могут даже психологи

Проверьте, правду ли он расскажет о вас.

Получить представление о характере человека можно разными способами — например, с помощью тестов. В большинстве случаев опросники длинные, скучные и утомительные. Над ними надо раздумывать, прежде чем выбрать подходящий вариант.

Но есть более простой и веселый способ — определить тип личности по словам, которые человек чаще всего использует. Обмануть такую анкету сложно, ведь люди обычно не обращают внимания на то, как они говорят.

Проверьте, что скрывается за неосознанным выбором определенных слов. Ответьте на вопросы и узнайте больше о своем характере.