Всего 10% людей с легкостью наберут максимальный балл в этом географическом тесте

Кто в школьные годы на уроках географии не чертил в контурных картах? Не выходил к доске, чтобы показать на огромной географической карте материки, океаны, страны? С тех пор, как человечество изобрело карту, каких только данных не выносили на нее. А некоторые из них сами по себе были настоящим произведением искусства. К таковым относится, например, “Карта индустриализации Советского Союза”, выпущенная к годовщине Октябрьской революции. Она была создана из драгоценных камней, найденных на Урале рудознатцами Дмитрием и Михаилом Тумашевыми, родными братьями. Как нетрудно догадаться, самыми дорогими камнями были обозначены столицы - Москва и Ленинград. Обе они на карте отмечены позолоченными звездами с драгоценными камнями внутри. “Рубиновая” Москва при этом по стоимости уступила Ленинграду, сделанному из редкого, а значит, дорогого камня - александрита. В природе он встречается настолько редко, что обнаружить его - все равно что найти алмаз. Столицы союзных республик на карте обозначили рубиновыми звездочками.

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