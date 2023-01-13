Всего 10% людей наберут высший балл в тесте на знание столиц: вы среди них?

В настоящее время в мире насчитывается 256 стран, и, соответственно, столько же столиц. Ежегодно специалисты в разных сферах составляют рейтинги "самых-самых столиц", в том числе самых экологически чистых. Как правило, несмотря на то, что лидирующую позицию в этих списках занимают разные столицы, состав из года в год практически не меняется. Одной из наиболее чистых мировых столиц считается Копенгаген (Дания), власти которого постоянно выдвигают всевозможные экологические инициативы. В 1971 году в Дании появилось Министерство окружающей среды, между прочим, на тот момент первое и единственное в мире. Сегодня столица Дании, Копенгаген, признана самым безопасным городом в мире - по пяти критериям она набрала 82,4 балла из 100, установив рекорд. Копенгаген вполне можно назвать зелёной столицей - если прогуляться по его улочкам, можно заметить, что нигде нет мусора, вместо заборов - живые изгороди, а в районе порта в проливе Эресунн трава растёт в том числе и на крышах домов.

С Копенгагеном все понятно, а вот насколько хорошо вы помните столицы других мировых государств? Проверьте свои знания географии с помощью нашего теста.