13 ноября 2025 19:34
Всего 1 сериал Первого канала в 2025 году «побил» детективы НТВ: зрители ждали несколько лет – в итоге прозвали «полной дичью о войне»

13 ноября 2025 19:34

А ведь амбиции у проекта были серьезные.

На фоне тотального господства «России 1» и НТВ, где громкие премьеры случаются едва ли не по несколько раз в месяц, Первый канал в 2025-м «выстрелил» лишь однажды. По данным Mediascope, в списке топовых сериалов за 12 месяцев у «России 1» – тридцать позиций, у НТВ – двадцать шесть. У Первого – всего одна.

Но именно эта одна, восьмой сезон «По законам военного времени» с подзаголовком «Сталинград», сумела выбить конкурентов из привычной обоймы.

С 28 апреля по 4 мая сериал возглавил национальный топ-5 по просмотрам. Учитывая, что это единственный случай, когда Первый канал за весь год опередил детективы НТВ, событие почти историческое.

Казалось бы, аплодисменты, оркестр, залпы салюта. Но чем дальше зрители смотрели «Сталинград», тем громче становился другой хор – негодования.

«Это не Сталинград»

Даже на «Отзовике», обычно доброжелательном к военным сериалам, у «Сталинграда» – рейтинг всего 2,6 из 5. И это показатель. Один из зрителей пишет:

«Переодень актеров в гражданское, поменяй слова в сценарии – и получишь сериал про ментов. Где тут война?»

Другие недоумевают: в аннотации обещали август 1942-го, ожесточенные бои, диверсантов, бомбежки. На деле – «все спокойно ходят и ездят», госпитали будто после ремонта, форма чистая, как из химчистки.

Всего 1 сериал Первого канала в 2025 году «побил» детективы НТВ: зрители ждали несколько лет – в итоге прозвали «полной дичью о войне»

Вместо фронта – танцы и свадьбы.

«Авторы явно не в курсе, что такое Сталинградская битва», – пишет пользователь, добавляя, что сериал вызывает скорее смех, чем сопереживание.

Особенно досталось актерской игре. Екатерину Климову ругают за «каменное лицо» и отсутствие эмоций.

«Актриса в момент ареста не показала никакой игры, никаких эмоций. Как будто пошла сварить кофе на завтрак. Полная дичь о войне», – пишет рецензент.

Другие упрекают сценаристов в проблемах с логикой: герои то умирают, то воскресают, как в сериале с фэнтези-элементами. Только здесь-то все без фэнтези.

Сильные стороны – но для терпеливых

И все же у «Сталинграда» есть и защитники. Они признают множество ляпов, но видят в сериале определенную ценность. Картина, по их словам, не про сражения, а про «тыловую войну» – моральные конфликты, подозрения, бюрократию, человеческие слабости.

Авторы будто сознательно убрали фронтовую грандиозность, оставив на экране только психологию.

Хвалят и традиционно добротную постановку:

«Фильм сделан с опорой на документальные основания, раскрывает советскую идеологию, показывает, как люди балансировали между долгом и совестью».

Кому-то даже нравится, что сезон «чисто следаковский» – без любовных перепалок, только расследования, шпионы и диверсанты.

Но почти все рецензенты, даже положительные, сходятся в одном:

«Это не кино о войне, а детектив под маской войны».

Причем антураж тыла показан настолько «аккуратно», что зритель скорее думает о декорациях под Москвой, чем о горящем Сталинграде.

Всего 1 сериал Первого канала в 2025 году «побил» детективы НТВ: зрители ждали несколько лет – в итоге прозвали «полной дичью о войне»

Победа в рейтингах, поражение в глазах зрителей

«По законам военного времени. Сталинград» стал одним из самых парадоксальных сериалов 2025 года: рекорд по просмотрам и едва ли не провал по мнению зрителей.

Сериал, который на неделю обошел НТВ, остался в памяти не как победитель, а как «нечто странное о войне», где фронт заменили бытовыми диалогами и стерильными госпиталями.

Ранее мы писали: «"Душегубы" только в 90-х»: новый сериал с Паламарчуком уже хотят посмотреть больше 2 тысяч человек – НТВ не заставит ждать премьеру

Фото: Кадр из сериала «По законам военного времени. Сталинград»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
