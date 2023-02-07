Всего 1 человек из 30 сможет определить, что за животное скрылось на картинке

Ученые давно уже говорят о том, как важно тренировать внимание и смекалку. Ведь регулярные и умеренные нагрузки на мозг снижают риск возникновения деменции и помогают сохранить остроту и ясность ума до глубокой старости. Однако важно отличать реальные способы прокачать интеллект от фейковых. В интернете можно найти массу игровых приложений, обещающих сделать пользователя умнее и сообразительнее. Вот только, как выяснили ученые из Университета Флориды, от этих игр мало толку. Профессор Уолтер Бут на протяжении нескольких лет тестировал популярные приложения и пришел к выводу, что использовать их для тренировки ума точно не стоит. Если создатели онлайн-тренера для мозгов обещают, что результаты появятся всего лишь спустя пару дней, это не более чем маркетинговый ход. Тем, кто действительно хочет добиться успеха, профессор советует заняться изучением иностранных языков или учиться игре на музыкальных инструментах.

Насколько хорошо у вас с сообразительностью и вниманием? Узнайте, нуждаетесь ли вы в дополнительных тренировках для ума, с помощью короткого и забавного экспресс-теста.