Всегда второй: не поверите, кто жаждет «Оскара» больше, чем ДиКаприо (фото)

Знаменитая золотая статуэтка Американской киноакадемии является доказательством мастерства и профессионализма актера. Однако многие талантливые артисты, которые уже стали мировыми звёздами, все ещё не получили эту заветную награду.

Среди них оказался и Брэдли Купер. В его фильмографии много успешных картин и знаемых ролей. Он снимался в таких фильмах, как «Мой парень - псих», «Афера по-американски», а в мюзикле «Звезда родилась» он не только сыграл главную мужскую роль, но и выступил в качестве режиссёра.

Благодаря своему таланту актер претендовал на премию «Оскар» 9 раз. Однако ему ни разу не удавалось заполучить долгожданную статуэтку. После одной из церемоний режиссёр, имя которого Купер решил не разглашать, подошёл к несчастному артисту и подшутил над количеством его номинаций. Возможно, что в своём ожидании он скоро обгонит Леонардо Ди Каприо, уже получившего заветрию награду.