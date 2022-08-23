«Всегда стесняюсь»: вот почему Гурцкая прячет сына

Диана Гурцкая стала матерью в 2007 году, родив сына Константина. Знаменитость предпочитает не появляться с наследником на светских мероприятиях и никак не знакомит его с миром шоу-бизнеса. Как оказалось, певица не хочет, чтобы ее сын стал «звездным ребенком».

По словам певицы, она специально отдала Константина сначала в городской детский сад, а потом в самую обычную общеобразовательную школу. Дело в том, что она хочет вырастить самого простого ребенка, который бы не страдал от звездной болезни и не сталкивался с проблемами детей знаменитостей.

«Я всегда стесняюсь громко говорить, но у меня замечательный сын... При этом я всегда говорю сыну, что он не звездный мальчик», — признается певица в беседе с порталом Blitz.plus.

Как рассказывает певица, Константин планирует пойти по ее стопам. Юноша увлекается музыкой и играет на фортепиано, но Гурцкая все равно не собирается давить на наследника с выбором будущей профессии.