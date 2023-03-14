Всегда сидела в их тени: как выглядит младшая сестра богатейших близняшек США

Сестра звездных близняшек Элизабет Олсен начала кинематографическую карьеру, как и они, в раннем детстве. Однако получить всемирное признание смогла лишь в середине нулевых, когда сыграла Алую ведьму в самой кассовой франшизе всех времен «Мстители». За 10 лет до этого она чуть не ушла из кино.

Актрису до ужаса пугало внимание, которым были окружены Мэри-Кейт и Эшли. За ними всюду следовали папарацци, смакуя мельчайшие детали их личной жизни. В 2011 году на фоне скандала вокруг анорексии Мэри-Кейт она приняла решение бросить профессию, но здесь вмешались критики.

Они высоко оценили ее дебют в психологическом фильме «Марта, Марси Мэй, Марлен» о девушке, которая пытается вырваться из секты. И та решила продолжать. Олсен-младшую всегда поддерживали Мэри-Кейт и Эшли. Через два года актриса получила номинацию в разделе «Восходящая звезда» от британских кинокритиков, сыграла жену Джека Керуака и появилась в эротическом триллере «Тереза Ракен». В этом году с участием Элизабет Олсен выйдет криминальная драма «Любовь и смерть» и анимированный сериал «Что, если?» о героях вселенной Marvel.

Сегодня артистку, как и ее более знаменитых сестер, можно встретить на главном кинематографическом событии года — на церемонии вручения премии «Оскар». 34-летняя актриса появилась перед камерами в черном декольтированном платье c пайетками в стиле 1920-х от Givenchy.