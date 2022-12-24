Всегда рубят с плеча: эти знаки Зодиака считаются самыми прямолинейными

Наверное, у каждого человека есть родственник, друг или коллега, который то и дело отпускает комментарии не в бровь, а в глаз.

“Тебе только тридцать? Я думала, ты старше”, “Да этот красавчик никогда не обратит внимания на такую, как ты”, “С твоими способностями я бы на эту должность не претендовал”, - список бестактных, но “честных” замечаний можно продолжать бесконечно.

Астрологи решили выяснить, есть ли взаимосвязь между таким качеством, как чрезмерная прямолинейность в общении, и знаком зодиака человека. Как оказалось, она действительно существует: эксперты перечислили знаки, которые рубят с плеча, не задумываясь о том, что могут причинить боль своими словами.

Овен

Представители огненного знака не отличаются деликатностью. Если у Овна появилось свое мнение по какому-нибудь вопросу (а можно не сомневаться в том, что оно появится), он непременно озвучит его вслух. Над формулировками уроженцы этого знака не заморачиваются - выскажут все как думают, без прикрас.

Многие люди обижаются на Овнов за их прямолинейность, но те не обращают на это никакого внимания.

Лев

Если Левушка находится в хорошем расположении духа, общаться с ним - настоящее удовольствие. Но как только уроженцы огненного знака впадают в гнев, лучше не попадаться под горячую руку - малоприятных вещей наговорят с три короба. Вернувшись в свое обычное состояние, Лев, возможно, извинится за резкость, но все равно не будет чувствовать себя по-настоящему виноватым. Он же король зодиака, ему все можно!

Дева

Люди, появившиеся на свет под знаком Девы, хотят, чтобы окружающие были с ними предельно честными. Ну не любят представители земного знака все эти недомолвки, игры в молчанку и другие способы утаить свою истинную точку зрения. Дева сама охотно подает людям вокруг пример того, как нужно резать правду-матку: говорит обо всем без утайки и в самых сочных выражениях.

И очень сильно удивляется, почему никто не повторяет вслед за ней…

Водолей

Уроженцы воздушного знака тоже предпочитают не скрывать свои истинные чувства. Если им что-то не нравится, если они разлюбили человека или больше не хотят поддерживать с ним общение, то так ему об этом и скажут. Причем они не станут искать щадящие формулировки, а выдадут все, что называется, прямо в лоб. О том, что могут причинить боль, Водолеи не задумываются - ведь это не их проблемы.