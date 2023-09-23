Всегда при деньгах: у женщин с этими именами не бывает безденежья

Наряду со здоровьем, любовью и счастьем мы желаем именинникам материального благополучия и процветания. Ведь совсем без денег прожить в современном мире невозможно, и лучше, чтобы их хватало на все. Эксперты в сфере эзотерики назвали три женских имени, у обладательниц которых на банковском счете всегда хранится солидная сумма.

Наталья

Обладательница этого имени производит на окружающих впечатление хрупкой и нежной дамы. Той самой, блоковской Незнакомки, что дышит духами и туманами. Тем сильнее удивляются собеседники, когда узнают, что Наталья работает за троих - при всей внешней изнеженности это очень энергичная и целеустремленная женщина.

Она не жалеет ни времени, ни сил, чтобы выйти на такой уровень зарплаты, который другим только снится.

Заполучив желаемое, Наталья не останавливается, а продолжает совершенствоваться. Нередко в конечном итоге эта женщина оказывается в кресле руководителя. Работы много, бесспорно, но и недостатка в денежных средствах тоже нет.

Татьяна

Умная и сообразительная Татьяна прекрасно разбирается в современных трендах. Хорошая интуиция помогает ей понять, что будет пользоваться спросом в ближайшие годы, и открыть собственное дело, связанное с этим направлением. Кроме того, у Тани отлично получается монетезировать свои хобби, будь то изготовление тортов или вязание одежды для маленьких собачек.

Татьяна - рачительная хозяюшка, у которой все доходы и расходы строго расписаны и подсчитаны.

Как говорится, копейка рубль бережет, вот и обладательнице имени удается хорошо сэкономить. В запасе у Татьяны всегда лежит круглая сумма. Если ей срочно понадобится совершить крупную покупку, деньги будут под рукой.

Лидия

Упрямая и целеустремленная Лидия - прирожденный лидер. Женщина, нареченная этим именем, действует очень просто - ставит перед собой задачи и выполняет их. Как говорится, ловкость рук и никакого мошенничества или волшебства. Рецепт успеха Лидии настолько прост, что окружающим кажется: быть такого не может!

Пока обладательница имени просто-напросто делает свою работу и получает за это прибыль, все вокруг гадают: каким образом ей удалось добиться таких высоких заработков?

Никому не приходит в голову, что для того, чтобы получить деньги за свой труд, достаточно просто выполнить его - мастерски, на совесть, так, чтобы любо-дорого посмотреть было.