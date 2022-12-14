Всегда при деньгах: 4 знака Зодиака, которые склонны к большому заработку

Металлические, бумажные, виртуальные… Несмотря на то, что изначально деньги служили лишь в качестве меры стоимости при купле-продаже, впоследствии они превратились в нечто большее. Материальное благосостояние или же его отсутствие придает человеку определенный статус, а деньги помогают выражать себя, свои эмоции и чувства, мысли и жизненную философию. Можно бесконечно долго рассуждать о том, какова роль богатства в современном обществе, однако факт остается фактом - именно к нему стремится большинство людей. Астрологи не остались в стороне от этой темы и назвали четыре знака зодиака, которые уж точно могут рассчитывать на большой заработок.

Дева

Представители земного знака умеют обращаться с деньгами. Они тщательно и любовно откладывают каждую копеечку или инвестируют ее во что-нибудь прибыльное, чтобы извлечь дополнительную выгоду.

Порой у окружающих создается впечатление, что Деве, как в сказке про Буратино, достаточно закопать в ямку несколько монет - а на следующий день из них вырастает целое дерево с купюрами.

На деле же весь секрет богатства Девы - в ее трудолюбии.

Стрелец

Люди, появившиеся под знаком Стрельца, невероятно амбициозны. Они не привыкли довольствоваться малым - их манят такие горизонты, о которых иные даже не думают.

Для того, чтобы добиться желаемого, представители огненного знака готовы работать день и ночь - благо что активности и жизненных сил у них не занимать.

Благодаря своему упорству этот знак действительно добивается высоких доходов и богатства.

Козерог

Козероги воспринимают жизнь как соревнование, испытание себя на прочность. С ранних лет они ставят себе разнообразные цели, которых пытаются достичь. По мере взросления этого знака планка становится все выше и выше, а вместе с ней возрастают и результаты. Упрямый и целеустремленный Козерог рано или поздно обязательно срывает джек-пот - даже если окружающие в нем сомневались.

Впрочем, на самом деле его это мало интересует.

Водолей

При желании Водолей мог бы снег зимой продавать и оставаться при этом в выигрыше. Представители воздушного знака обладают такой харизмой и убедительностью, с которыми мало что может сравниться. Они постоянно самосовершенствуются, придумывают новые идеи и способы заработать - и, как правило, это срабатывает.