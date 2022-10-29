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Киноафиша Статьи «Всегда останется деревней»: как Понаровская отомстила Пугачевой за прошлое

«Всегда останется деревней»: как Понаровская отомстила Пугачевой за прошлое

29 октября 2022 16:30
«Всегда останется деревней»: как Понаровская отомстила Пугачевой за прошлое

Достойно ответила на колкости.

У Ирины Понаровской всегда были напряженные отношения с Аллой Пугачевой. Причем, именно Пугачева провоцировала конфликты, то и дело «подкалывая» звезду джаза. Понаровская всегда держалась благородно и носила роскошные элегантные наряды, что злило Примадонну.

Поговаривает, что именно благодаря Пугачевой исполнительница хитов «Рябиновые бусы», «Ты — мой бог», «Я больше не хочу» исчезла со сцены в конце 1990-х. Впрочем, сама Понаровская подобные теории отвергает, но об Алле Пугачевой высказывается довольно жестко.

«Как известно, девушку можно вывезти из деревни, но деревню из девушки не вывезешь... И не важно, какая у человека фамилия – Пугачева это или Шерон Стоун... Для меня она деревня. И всегда останется деревней, несмотря на то, что живет в замке», — пишет Ирина Понаровская в своих мемуарах.

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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