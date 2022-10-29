«Всегда останется деревней»: как Понаровская отомстила Пугачевой за прошлое

У Ирины Понаровской всегда были напряженные отношения с Аллой Пугачевой. Причем, именно Пугачева провоцировала конфликты, то и дело «подкалывая» звезду джаза. Понаровская всегда держалась благородно и носила роскошные элегантные наряды, что злило Примадонну.

Поговаривает, что именно благодаря Пугачевой исполнительница хитов «Рябиновые бусы», «Ты — мой бог», «Я больше не хочу» исчезла со сцены в конце 1990-х. Впрочем, сама Понаровская подобные теории отвергает, но об Алле Пугачевой высказывается довольно жестко.