«Всегда останется деревней»: как Понаровская отомстила Пугачевой за прошлое
Достойно ответила на колкости.
У Ирины Понаровской всегда были напряженные отношения с Аллой Пугачевой. Причем, именно Пугачева провоцировала конфликты, то и дело «подкалывая» звезду джаза. Понаровская всегда держалась благородно и носила роскошные элегантные наряды, что злило Примадонну.
Поговаривает, что именно благодаря Пугачевой исполнительница хитов «Рябиновые бусы», «Ты — мой бог», «Я больше не хочу» исчезла со сцены в конце 1990-х. Впрочем, сама Понаровская подобные теории отвергает, но об Алле Пугачевой высказывается довольно жестко.
«Как известно, девушку можно вывезти из деревни, но деревню из девушки не вывезешь... И не важно, какая у человека фамилия – Пугачева это или Шерон Стоун... Для меня она деревня. И всегда останется деревней, несмотря на то, что живет в замке», — пишет Ирина Понаровская в своих мемуарах.