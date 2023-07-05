Всегда нужен совет: 3 знака Зодиака, которым сложно принимать решения в одиночку

Время от времени каждый человек нуждается в добром и мудром совете. Нет ничего удивительного в том, что в сложных жизненных ситуациях нам необходим взгляд со стороны, свежий и непредвзятый. Однако есть люди, которые жаждут услышать чужое мнение едва ли не по каждому вопросу. Какое блюдо приготовить на ужин? Что надеть - легкий плащ или теплую куртку? Какой оттенок лака выбрать для маникюра? Астрологи говорят, что самые неуверенные в себе, а потому постоянно нуждающиеся в поддержке люди появляются на свет под определенными знаками зодиака. Рассказываем, под какими именно.

Близнецы

Каждый день Близнецы, словно витязь из сказки, стоят на распутье: чем заняться? На что потратить свое драгоценное время? Только если перед вымышленным персонажем были только три дороги, то перед представителями воздушного знака их расстилаются десятки - попробуй-ка выбери только одну.

Этот знак то и дело не дает покоя окружающим, спрашивая их мнения по тому или иному вопросу.

Дело значительно осложняется тем, что настроение у Близнецов меняется со скоростью света. Если он согласился с предложенным вами вариантом, это не значит, что через пять минут он не передумает.

Весы

Под стать названию своего знака зодиака, Весы постоянно колеблются то в одну, то в другую сторону. Мысленно уроженцы воздушной стихии то и дело решают сложные дилеммы - как поступить в том или ином случае? Что сказать? Какое решение принять? В отчаянии они обращаются к близким за советами.

Главное только, чтобы мнение советчиков было единогласным.

Если один человек порекомендует Весам одно, а второй - что-то противоположное, они неизбежно впадут в ступор. Этому знаку нужен рядом тот, кто будет терпеливо выслушивать, напутствовать, помогать разобраться в каше из собственных мыслей.

Рыбы

Под этим водным знаком появляются на свет те, о ком можно сказать: “Человек настроения”. Никогда нельзя предсказать, что придет им в голову. Иногда Рыбы могут смело и решительно двинуться вперед, но как только заряд энергии иссякнет, превратятся в сомневающихся в себе созданий.

В таком состоянии Рыбы бегут за помощью к родственникам, друзьям и близким.

Любая мелочь вызывает у них сомнения и желание срочно с кем-нибудь проконсультироваться. Особый пунктик у Рыб - здоровье. Если у этого знака есть знакомые врачи, то им непременно будут звонить и писать в любое время дня и ночи.