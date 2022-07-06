Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Всегда накормлен и не один»: вдова Кобзона выдала шокирующую правду о Моисееве

«Всегда накормлен и не один»: вдова Кобзона выдала шокирующую правду о Моисееве

6 июля 2022 18:15
«Всегда накормлен и не один»: вдова Кобзона выдала шокирующую правду о Моисееве

Фанаты внимательно следят за жизнью артиста.

Нелли Кобзон прокомментировала состояние Бориса Моисеева. Последние годы музыкант ведет затворнический образ жизни.

Два перенесенных инсульта весьма негативно сказались на состоянии Моисеева. Как оказалось, артист больше не может шевелить верхней губой и левой рукой и из-за этого практически не выходит из дома. При этом новостей о жизни певца становится все меньше и меньше, поэтому многие фанаты начали переживать о здоровье кумира. Однако, как утверждает вдова Иосифа Кобзона, повода для беспокойства у поклонников нет.

По словам знаменитости, музыкант, несмотря на многочисленные слухи, никогда не остается один. Моисеев постоянно находится под присмотром, а близкие люди ухаживают за ним.

«Я про Бориса все знаю: он живет в своей квартире, всегда накормлен. Он не один!» — признается вдова Кобзона в шоу «Хватит слухов!».

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом «Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом Читать далее 26 июля 2022
Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой Приближенные Елизаветы II молчать не стали: брак Меган Маркл под угрозой Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
«Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг «Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Related video