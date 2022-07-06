«Всегда накормлен и не один»: вдова Кобзона выдала шокирующую правду о Моисееве

Нелли Кобзон прокомментировала состояние Бориса Моисеева. Последние годы музыкант ведет затворнический образ жизни.

Два перенесенных инсульта весьма негативно сказались на состоянии Моисеева. Как оказалось, артист больше не может шевелить верхней губой и левой рукой и из-за этого практически не выходит из дома. При этом новостей о жизни певца становится все меньше и меньше, поэтому многие фанаты начали переживать о здоровье кумира. Однако, как утверждает вдова Иосифа Кобзона, повода для беспокойства у поклонников нет.

По словам знаменитости, музыкант, несмотря на многочисленные слухи, никогда не остается один. Моисеев постоянно находится под присмотром, а близкие люди ухаживают за ним.