Всегда на стороне ребенка: вот имена самых лучших в мире матерей

Материнская любовь и забота необходимы каждому ребёнку. Малыши, лишённые ласки самого главного для них человека, во взрослой жизни сталкиваются с комплексами и другими ментальными проблемами. Эксперты назвали имена мамочек, которые готовы на все ради благополучия своего чада - тот всегда чувствует себя нужным, любимым и значимым.

Валерия

У мам, нареченных этим именем, ребенок растет настоящим почемучкой. Малыш не перестает задавать вопросы об окружающем мире, а Валерия терпеливо и толково объясняет ему, что да как. Она и сама как будто бы заново познает жизнь в компании с сыном или дочкой и ничуть не устает от постоянных расспросов. Наоборот, они заставляют ее смотреть на мир под новым углом.

У Валерии прекрасно развита эмпатия.

Обладательница этого имени тонко чувствует настроение своего отпрыска, поэтому всегда разделит его веселье или приласкает, когда тот нуждается в поддержке. Несправедливость в отношении ребенка Лера ни за что не потерпит - словно тигрица, бросится на защиту, не забывая при этом о правилах хорошего тона.

Екатерина

До появления малыша Екатерина, как правило, полностью сосредоточена на себе и своей карьере. Но как только в семье случается прибавление, центром вселенной для Кати становится ее дитя. Она с радостью проводит все свое время за играми с ребенком, развивающими занятиями и упражнениями. Ее жизнь меняется кардинальным образом, но женщина об этом ничуть не жалеет.

Екатерина строит наполеоновские планы в отношении своего сына или дочки.

При этом ухитряется не давить на наследника, а позволяет ему самому разобраться, в какой сфере реализовать себя. Она всецело поддержит любимого малыша, какое бы хобби он ни выбрал, и обеспечит всем необходимым. Именно у обладательниц этого имени чаще всего рождаются вундеркинды.

Полина

О том, какой мамой станет Полина, можно судить еще когда она играет в «дочки-матери». Обладательница имени очень трепетно относится к своим пупсам и переносит это с собой во взрослую жизнь. Когда она становится мамой, окружающие понимают: она посвятит малышу всю себя без остатка. Так оно и происходит.

При этом нельзя упрекнуть Полину в том, что она излишне трясется над ребенком и слишком уж опекает его.

Женщина, нареченная этим именем, ведет себя очень мудро и рационально. Она не мешает малышу познавать окружающий мир, бегать со сверстниками, но в то же время он всегда может прийти к ней за советом или попросить поддержки.