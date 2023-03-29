Всегда на диете: вот какой знак Зодиака больше всего склонен к полноте

В век бодипозитива каждый может находиться в том весе, в котором ему комфортно. Вопрос лишь в том, устраивает ли человека его фигура или ему хочется избавиться от лишних кило. Предрасположенность к полноте свойственна одному из знаков зодиака. Да-да, звезды оказывают свое влияние не только на судьбу подопечного того или иного созвездия, но и на его пристрастия в еде, пищевое поведение, а значит, и на наличие лишнего веса. Рассказываем, кто в гороскопе безуспешно борется с полнотой и лелеет надежду однажды увидеть на весах заветные цифры, свидетельствующие о похудении.

Телец

Давно подмечено, что представители земной стихии - люди, которые крепко стоят на ногах в прямом и переносном смысле. Они отличаются не только рациональностью, смекалкой, здравомыслием, но и плотным телосложением. Свойственно это и Тельцам, первому по порядку земному знаку в гороскопе.

По словам астрологов, под стать символу своего знака, Тельцы - неважно, мужского или женского пола - обладают такими качествами, как неторопливость, медлительность, лень. Они обожают проводить свободное время лежа на диване, за просмотром фильмов или листанием соцсетей.

Спорт в жизни Тельцов - явление крайне редкое.

Время от времени представители земной стихии, глядя на свое отражение в зеркале, принимают волевое решение, берут абонемент в фитнес-клуб или тренажерный зал, посещают несколько занятий, а потом благополучно забывают о нем.

С диетами у уроженцев знака тоже не складывается. У Тельцов не хватает терпения на то, чтобы сбросить лишний вес постепенно. Они ищут самые быстрые диеты, которые, как правило, наносят сильный стресс организму. В результате Тельцы срываются рано или поздно и набирают килограммы обратно.

А вот покушать представители знака, наоборот, всегда рады.

Они предпочитают домашнюю еду, безусловно, вкусную и сытную, но в то же время высококалорийную. Легкие закуски и салатики Тельцам не по вкусу - они просто-напросто не испытывают чувства сытости.

Переедание - еще один бич Тельцов.

Уроженцы земной стихии в принципе не знают меры, а когда на столе находится большое количество разнообразных лакомств, не удерживаются от соблазна попробовать все и сразу. Результат таких гастрономических празднеств налицо, лишние килограммы Тельцов заметны невооруженным глазом.