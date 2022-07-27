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«Всегда мало»: вот почему сын Яковлевой пустился во все тяжкие

27 июля 2022 10:40
«Всегда мало»: вот почему сын Яковлевой пустился во все тяжкие

Нумеролог объяснила интерес мужчины к татуировкам и эпатажу.

29-летний Денис Шальных имеет противоречивую репутацию в соцсетях. За обилие татуировок, которыми он украсил свое тело, некоторые хейтеры уже окрестили парня фриком. Негатива было так много, что в этом году он даже ограничил общение в виртуальной жизни. Мама Дениса, актриса Елена Яковлева, тоже сейчас не комментирует эпатажное поведение сына.

«Всегда мало»: вот почему сын Яковлевой пустился во все тяжкие

Нумеролог объяснила, почему сын Яковлевой пустился во все тяжкие. По словам Аллы Новокрещеновой, мужчина, появившийся на свет 7 ноября, был обречен стать не таким, как все. Эксперт объяснила, что Денис находится под влиянием демонической планеты, которая накладывает отпечаток на его поступки.

«Семерки» выделяются из толпы, потому что отличаются от остальных людей. И некоторые из них даже особенно хотят подчеркнуть эту непохожесть, например, татуировками или пирсингом. Новокрещенова считает, что у Шальных постоянно появляются новые мечты и планы, поэтому он так часто меняет специальности и увлечения.

«Всегда мало», — описала характер мужчины эксперт в беседе с «Экспресс газетой».

Елена Королева
Елена Королева
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