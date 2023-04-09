Всегда любил «страшненьких»: обомлеете, с кем крутил роман муж Кэрри Брэдшоу (фото)

Вот уже более 25 лет Сара Джессика Паркер замужем за Мэттью Бродериком, вместе с которым воспитывает троих детей. Исполнительница роли Кэрри Брэдшоу в культовом сериале «Секс в большом городе» не единственная женщина в жизни знаменитого актера. В свое время он закрутил роман с другой талантливой актрисой.

Бродерик был тайным любовником звезды «Грязных танцев» Дженнифер Грей (в популярном фильме она сыграла малопривлекательную партнершу Патрика Суэйзи). Вместе коллеги по цеху угодили в весьма некрасивую историю. Актер, который тогда еще не был женат на Паркер, вместе с возлюбленной ехал в автомобиле и устроил ДТП, в результате которого погибли два человека. Тогда артист отделался штрафом в 175 долларов.

Шумиха вокруг этого инцидента давно улеглась, однако о связи супруга Сары Джессики Паркер с Дженнифер публика не забыла. Многие с долей иронии отмечают, что звезда экрана всегда любил «страшненьких». Как известно, его жена была названа самой некрасивой женщиной в мире, да и внешность Грей идеальной точно не назовешь.