Всегда любил постарше: обомлеете, кто покорил кудрявого красавчика из «Агентства НЛС»

Детективно-комедийный сериал «Агентство НЛС» стал одним из главных телехитов начала нулевых. Проект прославил исполнителя ключевой роли Игоря Ботвина, сыгравшего Андрея Клебанова. Вся женская аудитория млела от этого кудрявого красавца, и актер всегда отвечал дамам взаимностью.

Ботвин начал свою кинокарьеру с сериала «Улицы разбитых фонарей-2». Ему досталась небольшая, но весьма заметная роль. Сами съемки захватили Игоря, и тогда он понял, что актерство — это его призвание. После «Убойной силы-2» Ботвина начали узнавать, а благодаря «Агентству НЛС» он стал настоящей звездой. До сих пор артист активно снимается в кино и остается востребованным в профессии.

Личная жизнь Игоря всегда кипела и бурлила. Еще в школьные годы он влюбился в свою учительницу и, чтобы привлечь ее внимание, решил подкачаться. Затея провалилась, зато одноклассницы, увидев подтянутого и обновленного Игоря, начали строить ему глазки.

Даже спустя годы Ботвин был падок на дам постарше, но в итоге связал свою судьбу с молодой актрисой. Его избранницей стала Мария Капустинская, которая известна по картине «Агентство „Справедливость“». Очаровательная блондинка смогла обуздать горячий нрав Ботвина. Теперь он примерный семьянин, который посвящает свою жизнь супруге и двум детям — Ване и Васе.