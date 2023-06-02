Всегда любил «бабушек»: за горячим романом Малахова следила вся страна

Примерный семьянин, хороший муж, успешный и известный мужчина — таким сейчас предстает перед нами Андрей Малахов. Однако ранее он давал немало поводов для сплетен и пересудов. И больше всего обсуждений вызывали его предпочтения в личной жизни. Ведь звезда телеэкранов известен своим пристрастием к женщинам постарше.

Список возрастных любовниц Малахова открывает оперная дива из Швеции по имени Лиза. Она была старше Андрея на целых 13 лет. Роман с ней закончился крахом из-за расстояния и взглядов на будущее. Каждый из них планировал строить успешную карьеру в своей стране. Далее телеведущий сошелся миллионершей Мариной Кузьминой. И снова он выбрал женщину постарше. Как и в прошлый раз, эти отношения не имели счастливого финала. Возрастная блондинка попросту бросила Малахова, выбрав материнство вместо личной жизни.

Справедливости ради стоит отметить, что экс-любовница телезвезды Марина Кузьмина и сегодня выглядит просто отлично. Создается даже впечатление, что время не властно над ней. И разница в возрасте у нее с Андреем совсем не заметна. Что именно заставляло Малахова выбирать себе возрастных женщин, никто так и не знает. Однако о его предпочтениях порой ходили самые невероятные слухи.