«Всегда играет одинаково»: культовым звездам советского кино досталось от коллеги

Некоторые из артистов переносили одни и те же образы из фильма в фильм.

Много лет назад звезда «Современника» Валентин Гафт адресовал едкую эпиграмму своей коллеге по театру: «Всегда играет одинаково актриса Лия Ахеджакова». Эти строки довольно быстро ушли в народ. Но культовой артистке на самом деле досталась от Гафта похвала, ведь в продолжении четверостишия он добавил, что играет она постоянно на пределе и блестяще.

Тем не менее зрители подхватили лишь начало эпиграммы, ведь они уже давно заметили похожие образы актрисы. И в «Служебном романе», и в «Гараже», и в «Иронии судьбы» Ахеджаковой доставались болтливые и любопытные героини, будто списанные друг с друга.

Были и другие советские артисты, которые переходили из фильма в фильм со своим амплуа. Например, Людмила Добрыйвечер в «Королеве бензоколонки» очень похожа на Тосю Кислицыну из «Девчат», а она имеет сходные черты с Надей Берестовой из «Неподдающихся». Все эти роли исполнила Надежда Румянцева.

Андрей Мягков закрепил за собой образ лирического, немного неуклюжего интеллигента. Актер повторил его в «Гараже», «Иронии судьбы», «Похождениях зубного врача» и «Служебном романе», пишет Дзен-канал KinoBugle.ru. Правда, многие комментаторы с мнением об одинаковой актерской игре не согласны.