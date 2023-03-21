Всегда готовы к страшному: от этой королевской традиции волосы встанут дыбом

Многие традиции королевской семьи кажутся обычным людям странноватыми. А некоторые из них даже способны повергнуть в глубокий шок.

Так, у Виндзоров есть очень специфическая традиция, которая касается их траурного наряда. Дело в том, что каждый из членов королевской семьи во время любых отпускных поездок должен брать с собой черную одежду. Суть состоит в следующем: нужно быть готовым облачиться в траур, если кто-то из Виндзоров скончается. Многих такое правило может ошарашить, ведь постоянная готовность к смерти кого-то из родственников держит в напряжении и стрессе.

К другим странным обычаям королевской семьи относится запрет на поедание моллюсков. Это правило было установлено много лет назад после того, как один из монархов отравился морепродуктами. С тех самых пор моллюски перестали подавать на стол королевской семьи.

Кроме того, во дворце запрещена «Монополия», потому что в процессе игры члены семьи могут рассориться и «потерять лицо».