Всегда думали, что порноактрисы зарабатывают миллионы? Вы никогда так глубоко не заблуждались

Индустрия фильмов для взрослых становится все крупнее год от года. Миллионы людей по всему миру готовы покупать платные подписки ради откровенных видео, но эта популярность, как оказалось, не сказывается на доходах самих артисток.

Так, за съемки одной сцены актрисы получают в среднем тысячу долларов. Однако начинающие артистки зарабатывают столько лишь за полноценный рабочий день, а настоящие звезды индустрии могут получить в 1,5-2 раза больше. На гонорар влияет и сценарий самой сцены. Например, эпизоды с экстремальным содержанием оцениваются максимум в 2,5 тысячи долларов.

При этом некоторым звездам удается добиться настоящего успеха. Например, Дженна Джеймсон, судя по данным Forbes, может похвастаться состоянием в 30 миллионов долларов. А Тера Патрик, тоже не менее популярная артистка, заработала около 15 миллионов.