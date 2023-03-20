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Всегда ценил помоложе: гляньте, на кого «усатый нянь» променял внучку двух маршалов

20 марта 2023 13:30
Всегда ценил помоложе: гляньте, на кого «усатый нянь» променял внучку двух маршалов

Совершил недальновидный поступок.

Сергей Проханов прославился на весь Союз после выхода комедии «Усатый нянь». Для зрителей он так и остался культовым Кешей Четверговым, который работал в детском саду. Как сложилась личная жизнь этого талантливого актера?

После выхода фильма «Усатый нянь» от Проханова сходили с ума миллионы советских девушек. Однако актер на тот момент состоял в браке. Его избранницей стала Татьяна Василевская, которая принадлежала к классу «золотой молодежи». Она была внучкой двух маршалов СССР — Жукова и Василевского. Проханов понимал, что они друг другу не ровня, ведь он родился в простой пролетарской семье.

Брак актера и девушки из высшего общества не был безоблачным. Проханов не отказывал другим женщинам во внимании, а Татьяна делала вид, что не замечает его измен. Это длилось много лет, пока супруга не начала уставать от постоянных похождений мужа. Однажды она осталась дома у подруги, а Проханов решил ее проучить. Он снял другую квартиру и подал на развод. Татьяна, к его удивлению, согласилась расторгнуть брак.

Всегда ценил помоложе: гляньте, на кого «усатый нянь» променял внучку двух маршалов

Актер горевал недолго. Он нашел утешение в объятиях артистки Виктории Алмаевой, которая моложе него на 30 лет. Она известна по сериалу «Морозова-2». Вместе они прожили четыре года. Потом актер пустился во все тяжкие и крутил романы с молодыми дамами. Видимо, Проханов всегда испытывал тягу к тем, кто значительно моложе. Правда, сегодня 70-летний «нянь» живет один и жалеет о разводе с первой женой.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Морозова-2», 2018
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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