Всегда ценил помоложе: гляньте, на кого «усатый нянь» променял внучку двух маршалов

Сергей Проханов прославился на весь Союз после выхода комедии «Усатый нянь». Для зрителей он так и остался культовым Кешей Четверговым, который работал в детском саду. Как сложилась личная жизнь этого талантливого актера?

После выхода фильма «Усатый нянь» от Проханова сходили с ума миллионы советских девушек. Однако актер на тот момент состоял в браке. Его избранницей стала Татьяна Василевская, которая принадлежала к классу «золотой молодежи». Она была внучкой двух маршалов СССР — Жукова и Василевского. Проханов понимал, что они друг другу не ровня, ведь он родился в простой пролетарской семье.

Брак актера и девушки из высшего общества не был безоблачным. Проханов не отказывал другим женщинам во внимании, а Татьяна делала вид, что не замечает его измен. Это длилось много лет, пока супруга не начала уставать от постоянных похождений мужа. Однажды она осталась дома у подруги, а Проханов решил ее проучить. Он снял другую квартиру и подал на развод. Татьяна, к его удивлению, согласилась расторгнуть брак.

Актер горевал недолго. Он нашел утешение в объятиях артистки Виктории Алмаевой, которая моложе него на 30 лет. Она известна по сериалу «Морозова-2». Вместе они прожили четыре года. Потом актер пустился во все тяжкие и крутил романы с молодыми дамами. Видимо, Проханов всегда испытывал тягу к тем, кто значительно моложе. Правда, сегодня 70-летний «нянь» живет один и жалеет о разводе с первой женой.