«Всегда была страшной»: люди ахнули, увидев женщину с самыми большими скулами до операций

Анастасия Полищук с гордостью носит звание обладательницы самых больших скул. Выдающимися формами ее наградила отнюдь не природа.

Подписчики призывают блогера перестать уродовать себя. На счету звезды социальных сетей не одна пластическая операция. Например, недавно она сделала себе пышную грудь. Что же касается скул, то их Полищук уже давно увеличивает сама. Анастасия не раз показывала фолловерам, как умело орудует шприцем с филлерами.

Всерьез к критике в свой адрес жертва пластики не относится. Женщина уверена, что манипуляции с внешностью сделали из нее первоклассную красотку.

В блоге Анастасия опубликовала свое архивное фото, чтобы показать, как изменилась. На снимке блогеру 18 лет. Увиденное потрясло народ. Многие сошлись во мнении, что раньше Полищук и правда не отличалась невероятной красотой. И все же, по мнению интернет-пользователей, ей было лучше без «теннисных мячей» за щеками.