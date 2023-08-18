Всегда был «стариком»: ахнете, увидев фото молодого Добронравова

Федор Добронравов известен не только яркими ролями, но и внешностью. В большинстве проектов он предстает с густой бородой и выглядит, как уверены поклонники, значительно старше своих лет.

Поразительно, но так было и на старте карьеры звезды. Мало кто помнит, что в 34 года актер снялся в картине «Летние люди». В ленте артист сыграл доктора Кирилла Дудакова. В кадре он появляется в очках и с уже привычной зрителям бородой. И единственное, что выдает в нем его возраст, — это отсутствие седины.

Позже актер прославился благодаря проекту «6 кадров». С тех пор Добронравов практически не меняется и остается верен амплуа доброго мужчины в летах. Такое ощущение, что ему всегда было немного за 50.