Всегда был на втором плане: герою из нового «Супермена» HBO посвятит целый сериал — и это не Лоис Лейн

16 ноября 2025 11:21
У персонажа нет ни суперсил, ни яркого костюма.

Пока Disney продолжает доить свои супергеройские франшизы, DC Studios двигаются в другом направлении — менее предсказуемом, но куда более интересном. Новый сериал от HBO Max станет спин-оффом «Супермена» Джеймса Ганна — и главным героем теперь будет не Лоис Лейн и не Кларк Кент, а его напарник Джимми Олсен.

Тот самый наивный парень с фотоаппаратом из газеты Daily Planet. Играть его снова будет Скайлер Гисондо. И если вы думали, что сериал про Джимми c рабочим названием «DC Crime» — скучная тягомотина, подождите, пока узнаете, кто будет злодеем.

В первом сезоне Олсен столкнется с Гориллой Гроддом — гением, телепатом и просто гигантской обезьяной с манией величия. В комиксах он противостоял Флэшу, а теперь, похоже, решил переключиться на фотокорреспондента.

Кто стоит за камерой?

Проект курируют сам Джеймс Ганн и Питер Сафран. Именно эти герои без плащей сейчас формируют новую вселенную DC. Над сценарием и режиссурой работают создатели «Американского вандала» Дэн Перро и Тони Ясенда.

И это говорит скорее о том, что сериал будет язвительным и слегка абсурдным. Здесь явно будет место и сатире, и самоиронии.

Фильм «Супермен», где Гисондо впервые появился в этой роли, стал для DC мощным перезапуском. При бюджете в 225 миллионов долларов он собрал больше 600 миллионов и получил 83% свежести на Rotten Tomatoes.

Удивительно, но при всех успехах студия решила не бежать за масштабом, а сделать шаг в сторону: в историю о человеке, который просто работает рядом с супергероями.

И это может сработать. Ведь Олсен всегда был чем-то вроде зрителя внутри комикса: он не стреляет лазерами из глаз и не ломает небоскребы, но именно через него можно взглянуть на вселенную Супермена с другой стороны — человеческой.

Кроме этого проекта, DC готовит целый поток премьер: сериал «Фонари», фильм «Глиноликий» и «Супергерл: Женщина будущего» с Милли Олкок, премьера которого назначена на июнь 2026-го.

А вот дату выхода сериала про Джимми Олсена пока держат в секрете. Но, судя по всему, скоро этот парень с фотоаппаратом может стать не менее культовым, чем его супердрузья в плащах.

Фото: Кадры из фильма «Супермен» (2025 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
