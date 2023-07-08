Всегда был мужичком: ахнете, увидев Евгения Леонова в молодости (фото)

Евгений Леонов был из числа тех звезд советского кинематографа, за которыми закрепился определенный типаж. Казалось, что с годами любимый многими артист совсем не менялся.

Зрители запомнили его в образе эдакого мужичка из народа, который никогда не метил в сердцееды и уж тем более — секс-символы. И таким Леонов был всегда, даже на заре своей успешной карьеры.

В молодости актер обладал теми же чертами лица, что и будучи уже зрелым человеком. В этом можно убедиться при просмотре ленты «Счастливый рейс» Владимира Немоляева, премьера которой состоялась в 1949 году.

Это одна из первых работ в фильмографии знаменитости. Тогда Леонову доверили настолько незначительную роль, что его имени даже не упомянули в титрах. И во время съемок картины актер уже был обаятельным пухлощеким добряком с широкой улыбкой, каким в дальнейшем его полюбила вся страна.