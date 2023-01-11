Всегда будут при деньгах: эти знаки Зодиака могут не переживать в 2023 году

Наступление нового календарного года знаменует собой начало следующей жизненной главы. Кто-то предпочитает импровизацию и не строит на предстоящие двенадцать месяцев определенных планов, кто-то, напротив, уже составил себе целый список дел и челленджей. В него обязательно входит пункт “начать зарабатывать больше” или “научиться не тратить все до копейки”. Астрологи говорят, что некоторым знакам зодиака не стоит беспокоиться по этому поводу - звезды будут на их стороне и помогут сохранять материальное благосостояние на протяжении всего 2023 года.

Овен

Наступивший год станет для Овнов временем материального благоденствия. Как минимум дважды они получат солидный денежный бонус, который позволит им воплотить в реальность давние мечты.

Кроме того, звезды обещают представителям огненного знака множество дополнительных источников дохода.

Телец

Уроженцы земного знака недаром усердно трудились на протяжении нескольких предыдущих лет. Год Черного Водяного Кролика начнется для них с долгожданного повышения по службе, а вместе с ним и роста заработной платы. Не лишним будет в 2023-м инвестировать часть средств - это станет выгодным вложением.

Близнецы

Материальное благополучие Близнецов значительно улучшится, если они найдут в себе смелость пройти курсы повышения квалификации или сменить работу, где исчерпали себя, на другую, более привлекательную и прибыльную.

Также небесные светила обещают приток денег творческим представителям воздушного знака.

Дева

Удивительно, но неожиданное богатство придет к трудолюбивым Девам не на работе, а совершенно из другого источника. Астрологи говорят, что с большей долей вероятности это может быть наследство или выигрыш в лотерею. Прибылью необходимо распорядиться с умом, например, вложить ее в бизнес или недвижимость.

Скорпион

Представители водного знака будут при деньгах на протяжении всех двенадцати месяцев, но в их силах открыть еще один источник дохода. Звезды рекомендуют Скорпионам монетизировать давнее хобби - это может быть как изготовление свечей ручной работы, так и резьба по дереву.

Главное - решиться сделать первый шаг к созданию собственного мини-бизнеса.

Стрелец

Стрельцы будут буквально купаться в деньгах в наступившем году. Одни представители огненного знака получат долгожданное повышение и прибавку к жалованию, другие сменят место работы и неплохо выиграют в зарплате. Единственное, чего стоит опасаться этому знаку - импульсивных и ненужных трат, которые рискуют стать значительной частью расходов.