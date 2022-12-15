Всегда бросают жен: мужчины с этими именами не задерживаются в браке

При вступлении в брак обе стороны, - и муж, и жена - как правило, рассчитывают, что проживут вместе долго и счастливо. Однако такое сказочное развитие событий ожидает молодоженов далеко не всегда. Причины ссор между супругами и дальнейшего развода могут быть самыми разными, но, по статистике, одна из самых распространенных - измена одного из них. Как предугадать, способен ли ваш избранник на измену? По мнению специалистов в сфере эзотерики, определить, бросит ли мужчина свою законную жену, можно по его имени. Обладатели некоторых имен меняют женщин, как перчатки, и даже штамп в паспорте не способен их способен.

Петр

Обладатели имени Петр, которое переводится как “камень” или “скала”, большое значение придают своей маскулинности. Один из главных способов продемонстрировать свои мужские качества для них - это интимная жизнь. Петр открыт абсолютно для любых экспериментов в постели, он жаждет свежих и острых ощущений, вот только необходимо, чтобы супруга полностью разделяла его интересы. Как только носить этого имени поймет, что женщина, с которой он связал свою жизнь, не способна удовлетворить его потребности, он начинает поглядывать налево.

И если найдет ту, что отвечает его требованиям, то переметнется к ней.

Лев

Имя Лев говорит само за себя. Мужчина, которого родители нарекли так, обладает такими качествами, как властность, честолюбие, высокомерие. Как правило, обладатели имени Лев привлекательны внешне и без труда могут покорить любое женское сердце. Вот только не стоит заранее радоваться, если Лев остановил на вас свой выбор. Мужчина, нареченный этим именем, все равно рано или поздно заскучает рядом с одной и той же дамой, поэтому отправиться искать новизны на стороне. Помимо прочего, Лев - ужасный собственник.

Он и разводиться не станет, и будет регулярно мучить жену изменами.

Тимофей

Еще один мужчина, от которого не стоит ждать верности - Тимофей. Обладатели этого имени, как правило, люди творческие и немного не от мира сего. Они больше живут в своем воображение, нежели в реальном мире, и зачастую принимают желаемое за действительное. Если Тимофей влюбился, это вовсе не означает, что его привлекли именно ваши качества и черты - с большей вероятностью он нарисовал себе идеальный образ, далекий от действительности.