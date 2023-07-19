Всегда без копейки в кармане: эти имена для девочек гарантируют проблемы с финансами

Временные финансовые трудности бывают у каждого человека. Но иногда случается и так, что черная полоса затягивается надолго, а материальные проблемы не решаются, несмотря на все приложенные усилия. Эксперты в области эзотерики рекомендуют при выборе имени для новорожденной девочки обходить стороной эти имена. Считается, что их обладательницам не суждено нажить себе богатства.

Анастасия

И умница, и красавица, и талантами не обделена, а денег нет как нет. Обладательница имени Анастасия постоянно жалуется подружкам на нехватку финансов. Деньги испаряются из ее кошелька с такой неслыханной скоростью, что порой возникает ощущение: может быть, это фокус какой-то? На самом деле причина кроется в энергетике имени.

Настя совершенно не умеет копить.

Увидев на витрине понравившуюся вещь, без лишних раздумий покупает ее. Вот так мало-помалу финансы утекают у нее из рук. При этом о купленной вещичке Настя способна забыть через секунду. Как только платье или украшение становится ее собственностью, обладательница имени теряет к ней интерес.

Инна

Женщина, нареченная именем Инна, обладает сильным характером. Она способна добиться больших высот в карьере, и, соответственно, много зарабатывать. Но, соответственно, вместе с доходами растет и количество расходов. А все потому, что Инна убеждена - она должна создавать себе имидж, чтобы прослыть успешной бизнес-леди.

Дорогостоящие костюмы, новенькие гаджеты, ремонт в квартире - у женщины, нареченной этим именем, много статей расходов.

Вот только в какой-то момент стремление Инны выглядеть еще более обеспеченной берет верх, и все кровные улетают, как в трубу. Поэтому при больших заработках обладательница имени остается без средств к существованию на руках.

Наталья

Умение экономить - это то, чего недостает Наталье. Обладательница этого имени получает довольно неплохую зарплату, но всю ее тратит на обновки. Коллеги и подруги постоянно восхищаются новой блузкой Наташи, сумочкой или сапогами, а потом удивляются, почему она приходит, чтобы занять денег в долг. Ведь у нее столько денег!

На самом деле все накопления Натальи уходят на красивые наряды и аксессуары к ним.

Женщина, названная этим именем, страдает шопоголизмом, она категорически не умеет хранить деньги про запас. А еще она надеется встретить мужчину, который будет обеспечивать ее, дарить роскошные подарки и выполнять капризы.