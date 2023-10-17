Всегда 13 лет: взрослый мужчина застрял в теле подростка, и вот как это выглядит
Без паспорта не продадут даже энергетик.
Люди веками ищут лекарство от старения, но для Дениса Вашурина вечная молодость стала скорее наказанием. Мужчина уже давно разменял четвертый десяток, но его принимают за шестиклассника. Ведь он застрял в теле 13-летнего подростка.
Сложно поверить, что Денису уже исполнилось 35, хотя взгляд у него очень мудрый и глубокий для ребенка. Как и другие взрослые, он каждый день ходит на работу в ресурсоснабжающую компанию. Там уже давно привыкли к необычному облику Вашурина. А вот люди на улице регулярно удивляются, увидев, как этот «малыш» спокойно сидит за рулем.
В свободное время Денис обычно выезжает на природу, где ему не приходится становиться мишенью для зевак. Зато в личной жизни у мужчины все отлично: уже пять лет он встречается со своей возлюбленной, которую не смущает внешность избранника. Причина вечной молодости Вашурина до сих пор непонятна — врачи только разводят руками.