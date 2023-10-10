Все звезды позавидуют: одно выступление Боярского стоит невероятных денег

Многие артисты пенсионного возраста едва сводят концы с концами. Михаил Боярский явно не из этой категории. В творческой среде его считают богачом, и неспроста.

Как и большинство его коллег, ежемесячные выплаты от государства д’Артаньян получает небольшие. Как пишет «Комсомольская правда», эта сумма составляет всего 20 тысяч рублей. Но на финансовое положение знаменитости грех жаловаться.

Певец продолжает работать и копить на безбедную старость. За 40-минутное выступление на корпоративе он просит в среднем один миллион рублей. Другим звездам старого эшелона такие заработки могут только сниться.

В интервью Михаил Сергеевич не раз говорил, что именно он содержит свою семью и позволяет Ларисе Луппиан заниматься таким неблагодарным делом, как работа в театре. Должность художественного руководителя театра имени Ленсовета не приносит актрисе больших доходов. Как заметил исполнитель, лишь благодаря ему его любимая жена ни в чем не нуждается.