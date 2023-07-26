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Все знают только фамилию Матроскин: у кота из «Простоквашино» было имя, и не одно

26 июля 2023 08:30
Все знают только фамилию Матроскин: у кота из «Простоквашино» было имя, и не одно

Герой скрывал этот факт от друзей и близких.

Матроскин не является главным героем сказок про Простоквашино, однако его любят сильнее, чем остальных персонажей. Но даже не все верные поклонники культового кота знают его настоящее имя.

Оказывается, у друга дяди Федора помимо основной было аж три клички. В книгах Успенского кот фигурирует под именами Барсик, Кис Кисыч и Пушок. Однако капризному персонажу не пришлась по вкусу ни одна из этих кличек, поэтому он придумал свою.

Для этого герой обратился к своей родословной. Он происходил из морских котов, которые из поколения в поколение плавали на корабле. Опираясь на этот факт, персонаж придумал себе новое имя, ставшее легендарным. Кстати, о своем происхождении Матроскин как-то рассказал в одной из сцен.

Кот не без чувства гордости поведал, что его бабушка плавала на пароходе, названном в честь Крузенштерна. Примечательно, что в оригинальном произведении Успенского речь шла о судне «Валентин Берестов», на котором оказался дедушка Матроскина, а не бабушка.

Фото: кадр из мультфильма «Каникулы в Простоквашино»
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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